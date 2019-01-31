شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن هذه الحالة المناخية تُصيب مرتفعات «عسير، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة»، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضحت الهيئة، أنَّه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، قد وجهت تنبيهاً في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدّي إلى جريان السيول.

وتضمن تنبيه الأرصاد مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة لها. مشيراً إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر إلى السابعة مساءً.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة منذ أيام، أمطاراً غزيرة مع احتمالية جريان السيول، وتقلبات جوية؛ مما دفع المديرية العامة للدفاع المدني لدعوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وطالبت المديرية المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

كما وجهت لهم عدة نصائح، منها: عدم الاقتراب من تجمعات المياه لخطورة انهيار حوافها، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، والحذر عند القيادة؛ حيث تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى ميل في مكانٍ ما أو انجراف الطريق.

وكذلك عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، التي يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية مما يتعذر معه مغادرة المركبة للمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.