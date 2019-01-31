شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنين أطلقا النار على دورية أمنية في «تثليث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة تثليث بشخصين أطلقا النار على إحدى دوريات الأمن التابعة لمركز القيرة؛ مما تسبب في إصابة رجل أمن إصابة حرجة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه عند الساعة ١١:٤٥ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٣ تعرض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير لإطلاق نار وإصابة أحدهم بإصابة حرجة.

وتابع أنه على الفور تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت بتوفيق الله عن القبض على شخصين سعوديي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان وتم إيداعهما التوقيف لاستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة بذلك.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن شرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.