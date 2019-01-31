شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إنشاء حسابي «واتساب» على هاتف واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحتاج مستخدمو تطبيق “واتساب” أحياناً إلى استخدام حسابين منفصلين على جوال واحد؛ لأي سبب كان.

وتقدم بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية، هذه الميزة كخاصية أساسية في الأجهزة، فيما يحتاج مستخدمون آخرون لتطبيقات طرف ثالث.

وتوجد ثلاث طرق لتثبيت حسابين لواتساب على جوال واحد؛ إذ إن بعض الإصدارات الحديثة من الجوالات التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تسمح للمستخدم بهذا الأمر، حيث يفتح المجال أمام المستخدم لضبط وضع جديد Profile منفصل عن حساب أندرويد الأساسي.

ويقوم المستخدم بتنزيل حساب واتساب ثان وضبطه من البداية، وهذه الخاصية متاحة في نسخة أندرويد ” لولي بوب ” وما بعدها.

كما ينشئ العديد من مستخدمي الجوالات الذكية حسابات متعددة على الإنترنت على نفس الخدمة للقيام بمهام متعددة أو الفصل بين الحياة الشخصية والعملية.

ويوجد تطبيقات على جوجل بلاي، تمكن المستخدم من إنشاء حسابات متعددة أو ثنائية، ومن هذه التطبيقات باراريل سبيس Parallel Space وApp Cloner وMultiple Accounts وMulti وDual Space وSuper Clone Pro.