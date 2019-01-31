فيديو| مخاوف من تنامي الظاهرة.. رقم قياسي جديد لمنتحري الجيش الأمريكي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذرت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، من مخاوف تنامي ظاهرة معدلات الانتحار وسط عناصر الجيش الأمريكي.

وأصدر المجلة تقريرًا، اليوم الخميس أظهرت فيه "ارتفاع معدلات الانتحار وسط عناصر الجيش الأمريكي الموجودين في الخدمة إلى مستويات قياسية، خلال عام 2018.

وبحسب المجلة، فإن 286 عنصرًا خدموا في الجيش الأمريكي وضعوا حدا لحياتهم خلال التسعة الشهور الأولى للعام 2018، هو الأعلى في ست سنوات.

وتضم قائمة ضحايا الانتحار في الجيش الأمريكي 57 عنصرًا من المشاة، و68 من البحرية، و58 من القوات الجوية، فضلا عن 103 جنود.

ويعادل عدد المنتحرين في الأشهر التسعة الأولى من 2018، العدد الكامل لمن وضعوا حدا لحياتهم من الانتحار في 2017.

وهذا يعني أن عدد المنتحرين قفز بصورة كبيرة ومقلقة، بحسب المجلة.

وتشكل ظاهرة الانتحار إحدى المشاكل المقلقة لوزارة الدفاع الأمريكية وتم إطلاق عدة برامج لحماية أرواح العسكريين لكن آثارها ما تزال محدودة جدا وفق المجلة.