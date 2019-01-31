الداخلية السودانية تؤكد عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد

أكدت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الخميس، عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها موسي محمد علي مادبو وزير الدولة بالداخلية للمركز السوداني للخدمات الصحفية.

وقال مادبو إن إطلاق سراح المعتقلين يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة.

كانت الحكومة السودانية قد اعلنت عن اخلاء سبيل اكثر من 160 من الأشخاص الذين كان قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكد مادبو عدم تفريطهم في أمن وإستقرار البلاد وتسليمها للعملاء والمُندسّين أو أي جهة أخري كانت، مشيراً إلي جاهزيتهم لأي تداعيات تسعى إلي إنزلاق البلاد، مشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن وإستقرار وحماية ممتلكات الوطن.

وأكد مادبو أن الحكومة مستمرة في معالجة الأوضاع الإقتصادية من أجل تخفيف العبء علي المواطنين.

جاء تصريح مادبو بعدما جددت القوات المسلحة السودانية أمس الأربعاء ، تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين ،وعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول.

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