النائب العام يكلف نيابة وسط القاهرة بالتحقيق في «فيديو رانيا يوسف»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة رانيا يوسف، ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.

وتقدم المحامي شعبان سعيد، مطلع الأسبوع الجاري، ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض على والتحقيق مع مروج فيديو اباحي منسوب لموكلته زورا.

وقال سعيد في بلاغه الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن موكلته فوجئت بانتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشار إلى أنها هي مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافا للحقيقة.

وأضاف: "يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر بالفيديو ويوجه لها عبارات سب وقذف ويطعن في عرضها".

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وتابع أن موكلته تلقت اتصالات من زملائها الفنانين يحذرونها من انتشار الفيديو، مشيرًا إلى أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة لا تعلم من يقف وراءها.

وطلب في بلاغه بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر بالفيديو والتحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.