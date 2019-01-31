خطيبة خاشقجي تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق الأممية

دبي - بواسطة محمد فارس © OSMAN ORSAL متظاهر يمسك بصورة لجمال متظاهر يمسك بصورة لجمال خاشقجي أمام قنصلية السعودية في اسطنبولخطيبة خاشقجي تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق الأممية

أجرى الوفد الأممي المكلف بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الخميس، لقاء في اسطنبول مع خطيبة الفقيد، خديجة جنكيز، في إطار برنامج زيارته لتركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن الوفد، الذي تترأسه المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، التقت جنكيز صباح الخميس في أحد فنادق اسطنبول.

وأوضحت الوكالة أن كالامارد اطلعت خلال اللقاء، الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، على كافة التفاصيل والمعلومات التي تملكها جنكيز حول قضية مقتل خاشقجي.

ومن المتوقع أن يغادر الفريق اسطنبول في وقت لاحق الخميس متوجها إلى العاصمة أنقرة، للقاء مسؤولين في الحكومة التركية وجهاز الاستخبارات.

وتجري كالامارد منذ الاثنين زيارة إلى تركيا للشروع بتحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير المقبل قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو.

وسبق أن أوضحت المقررة الأممية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها.

وذكرت أنها استمعت للتسجيلات الصوتية لمقتل الصحفي السعودي، مفيدة بأن التقرير حول القضية سيكون جامهزا في مطله شهر مايو، فيما أكدت أنها طلبت سماحا من السلطات السعودية بالدخول إلى قنصليتها في اسطنبول، حيث قتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018 على يد فريق خاص من المملكة، إلا أنها لم تتلقى بعد الرد من الرياض.

المصدر: الأناضول + وكالات