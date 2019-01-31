أول سيدة تشغل منصب وزير الداخلية ..ننشر التشكيل الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، مساء اليوم من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر. وتضمن تشكيل الحكومة تسمية امرأة وزيرة للداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ، وتضم الحكومة الوزراء التالى اسمائهم غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء (من دون وزارة - مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة) . أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي. علي حسن خليل وزيرا للمالية محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة. جبران باسيل وزيرا للخارجية (مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة). وائل أبو فاعور وزيرا للصناعة. ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات. سليم جريصاتي وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية. إلياس بو صعب وزيرا للدفاع. جمال الجراح وزيرا للإعلام. يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل. أوفاديس كيدانيان وزيرا للسياحة (مستمر في نفس المنصب من الحكومة السابقة). ألبير سرحان وزيرا للعدل. محمود قماطي وزيرا دولة لشئون مجلس النواب. منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة. جميل صبحي جبق وزيرا للصحة. كميل أبو سليمان وزيرا للعمل. ريشار قيومجيان وزيرا للشئون الاجتماعية. مي شدياق وزير دولة لشئون التنمية الإدارية. حسن اللقيس وزير للزراعة. محمد شقير وزيرا للاتصالات. عادل أفيوني وزير دولة لشئون تكنولوجيا المعلومات. فادي جريصاتي وزيرا للبيئة. غسان عطالله وزيرا للمهجرين. حسن مراد وزير دولة لشئون التجارة الخارجية. صالح الغريب وزير دولة لشئون النازحين. محمد داود وزيرا للثقافة. فيوليت خيرالله الصفدي وزيرة دولة لشئون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة. ندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه.

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