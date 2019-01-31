شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: وقت علاج مشكلات لبنان بالمسكنات انتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم الخميس إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية وإن وقت علاج المشكلات "بالمسكنات" قد انتهى، وذلك مع تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة السلطة.
وقال الحريري "الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: وقت علاج مشكلات لبنان بالمسكنات انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.