شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: وقت علاج مشكلات لبنان بالمسكنات انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم الخميس إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية وإن وقت علاج المشكلات "بالمسكنات" قد انتهى، وذلك مع تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة السلطة.

وقال الحريري "الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي".