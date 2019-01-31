الأمم المتحدة تعين مايكل أنكر رئيسا للجنة إعادة الانتشار في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. صرحت الأمم المتحدة على موقعها أن "الأمين العام، أعلن اليوم تعيين الفريق مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2452".

وأشارت إلى "امتنان الأمين العام، للخدمة المكرسة والمثالية للواء كاميرت".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعذر تنفيذه حتى الآن رغم مرور الفترة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى، بناء على مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة في السويد ودعم للقرار الأممي السابق 2451، ويستمر عملها لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

ويشمل عمل البعثة الجديدة، قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني".

ويعتمد القرار الجديد 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة" وستضم البعثة أيضا وموظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني حتى تتمكن من أداء مهامها، وستكون البعثة رئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الهولندي مارتن كمارت.