تفاصيل اجتماع وزير الخارجية التونسي وأعضاء لجنة الحريات في البرلمان

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، تناول الاجتماع المسائل المتعلقة بعلاقات تونس الخارجية، وسبل تفعيل التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، وتكوين أعضاء مجلس نواب الشعب في مجال الدبلوماسية والعلاقات الخارجية.

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وأطلع الوزير خلال اللقاء الوفد النيابي على الاستحقاقات المنتظرة في تونس، على الصعيدين، العربي والدولي، ومنها الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المزمع عقدها بتونس، فى مارس/آذار 2019، بالإضافة إلى ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

وأشار الجهيناوي إلى ضرورة دعم التوافق الداخلي وتوحيد المواقف والخطاب الوطني بخصوص التوجهات الكبرى للسياسية الخارجية، بما يراعي مصالح البلاد العليا، ويحافظ على ثوابت الدبلوماسية التونسية.

وأكد استعداد الوزارة لدعم التعاون والتنسيق بين الطرفين، وإجراء دورات تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة في مجال الدبلوماسية العامة، والعلاقات الخارجية لتعزيز معارفهم ودعم قدراتهم وتسهيل مهامهم البرلمانية بالخارج، مشددا في هذا المجال على الدور الكبير المنوط بعهد نواب الشعب في مجال دعم المجهود الوطني لإنجاح الانتقال الاقتصادي، وتعزيز موقعها على الساحة الدولية.

من ناحيتها، ثمنت رئيسة اللجنة، لطيفة الحباشي، اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بين الطرفين في خدمة الألويات الوطنية.

وأثار أعضاء الوفد النيابي خلال اللقاء عددا من المسائل ذات العلاقة بأنشطة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس، وبعلاقات تونس مع مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية، ومنها ما بتعلق بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والفضاء الأوروبي "أليكا".