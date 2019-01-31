يتضمن طائرة "بوينغ"... البحرين تفتتح أضخم متنزه تحت الماء في العالم

أعلن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، عن أن الحديقة تشكل مشروعا فريدا من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة البيئية، وفقا للموقع الرسمي لهيئة البحرين للسياحة على "تويتر".

وذكر الحساب أن منطقة الجذب ستمتد على مساحة 100 ألف متر مربع وتشمل نسخة طبق الأصل من منزل تاجر اللؤلؤ التقليدي البحري والشعب المرجانية الاصطناعية والمنحوتات المصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

وأضاف أن تنفيذ المنتزه سيبدأ في الأسابيع المقبلة، بالمشاركة مع القطاع الخاص وشركات وأندية الغوص المحلية ويفتتح للهواة والزوار قبل صيف 2019.

كما ستتضمن الحديقة الترفيهية، طائرة من طراز "بوينغ 747" تمتد بطول 70 مترا للغوص داخلها، والتي نشر حساب هيئة البحرين للسياحة صورة لها.

ويقع أضخم متنزه تحت الماء في العالم على عمق 20 متر تقريبا، وسيتم بناؤه في المياه الواقعة شمال البر الرئيسي، على بعد نحو 30 كم من جزر أمواج، ويفتح في صيف عام 2019.