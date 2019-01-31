بالصور... ظهور أسماء الأسد بعد أيام على خضوعها لعمل جراحي

ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على "فيسبوك" أنه في أول يوم عمل لها بعد خضوعها للعمل الجراحي الأحد الماضي… استقبلت السيدة أسماء الأسد عددا من "عائلات الشهداء".
واطمأنت الأسد خلال استقبالها لهم على أحوالهم وأوضاعهم وما تفرضه الحياة عليهم من مصاعب ومتطلبات.
ووصفت رئاسة الجمهورية السورية تلك العائلات "عائلات جبارة قدمت كل منها ثلاثة من أبنائها شهداء فداء للوطن وترابه… وتضم بين أفرادها مصابين وجرحى أيضا يرعاهم برنامج "جريح الوطن"، وعسكريين مازالوا يحملون السلاح على جبهات القتال".
وقبل أيام، خضعت أسماء الأسد لعملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري في دمشق.
وقالت صفحة رئاسة الجمهورية على "فيسبوك": "كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان، السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بدمشق تكللت بالنجاح."
وأعلنت أسماء الأسد، في 8 أغسطس/ آب الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي الذي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.
يشار إلى أن سوريا أطلقت بداية أكتوبر الجاري/ تشرين الأول "الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي"، وقامت بتغليف صرح "أنا أحب دمشق" في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.
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