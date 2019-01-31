الحوثي يطالب ألمانيا والاتحاد الأوروبي الاضطلاع بمسؤليتهما مثل الدول الحرة

وقال الحوثي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " ألمانيا والاتحاد الأوروبي بثقلهم الدولي يجب الاضطلاع بمسؤليتهم- كما هي أيضا الدول الحرة — بالتوجه الضاغط لإيقاف العدوان وفك الحصار ورفض الاستمرار في نفق المجاعة للشعب اليمني، التي صنعتها أمريكا والسعودية والإمارات والدول التي أعلنت رسميا تحالفها معهم للمشاركة في العدوان على اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لعدد من الاتفاقيات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين اليوم الخميس، رئيسا جديدا للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة خلفاً للجنرال باتريك كاميرت.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها، إن "الأمين العام، أعلن اليوم تعيين الفريق مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك رئيسًا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2452".

وأشارت إلى "امتنان الأمين العام، للخدمة المكرسة والمثالية للواء كاميرت".