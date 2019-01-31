غوتيريش يعين جنرالا دانماركيا رئيسا لبعثة المراقبين في اليمن

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجنرال الدانماركي "مايكل أنكر لوليسغارد"، رئيسا جديدا لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، خلفا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، الخميس، بالمقر الدائم للهيئة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك، إن لوليسغارد، سيخلف كاميرت، الذي أعرب له غوتيريش، عن امتنانه للخدمة المخلصة والمثالية التي أبداها خلال فترة توليه رئاسة فريق المراقبين بالحديدة.

وأردف "يجلب لوليسغارد، إلى هذا المنصب، 30 عاما من الخبرة العسكرية الوطنية والدولية. وكان الممثل العسكري للدنمارك في حلف (شمال الأطلسي) الناتو، منذ مارس/آذار 2017، وشغل سابقا منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (2015-2016)".

وشدد المتحدث الأممي، على أن كاميرت، "لم يتنح عن منصبه، وأنه كان مفهوما عندما تولى المسؤولية أن عقده مستمر معنا لمدة شهر واحد فقط، أي أنه كان عقدا مؤقتا، وكان من المهم لنا أن نؤكد أنه لا توجد فجوة زمنية عند ترك مهمته".

والإثنين الماضي، أبلغ غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، اعتزامه تعيين لوليسغارد، خلفا لكاميرت.

يشار أن مدرعة في قافلة "كاميرت"، تعرضت لإطلاق نار، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، أثناء مغادرته اجتماعا في الحديدة (غرب)، مع ممثلين عن الحكومة اليمنية.

ولم يصب أحد بسوء، وقال دوغريك، آنذاك، إن الأمم المتحدة لم تتعرف على مصدر إطلاق النار على عربة كاميرت.