"حماس": دعوة عباس إلى مؤتمر سلام مخالفة للإجماع الوطني

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام، "مخالفة للإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية" مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، جدد الرئيس الفلسطيني دعوته إلى عقد مؤتمر دولي تنتج عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولا إلى تطبيق حل الدولتين.

وفي بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال حازم قاسم الناطق باسم "حماس"، إن "دعوة عباس إصرار على مخالفة الإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية مع الاحتلال، ومعاندة لكل المطالبات الداعية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وأضاف: "تلك الدعوة استمرار لسلوك السلطة الوطنية الفلسطينية العبثي".

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا بمقر الرئاسة في رام الله، قال عباس إنه أطلع الرئيسة المالطية على "آخر المستجدات السياسية في ضوء انسداد الأفق السياسي بسبب رفض إسرائيل حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

وفي أبريل / نيسان 2014، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.