موسوفيتش: منتخب قطر غير توازنات البطولة الآسيوية ويلعب كرة عصرية

سراييفو / الخليج 365

قال البوسني "جمال الدين موسوفيتش"، أحد المدربين السابقين لمنتخب قطر، إن "العنابي" يلعب كرة عصرية، واستطاع تغيير توازنات البطولة الآسيوية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الخليج 365 مع موسوفيتش حول نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، الذي يجمع الجمعة على أرض الإمارات منتخب قطر الملقب بـ "العنابي"، ونظيره الياباني المعروف بـ "الساموراي".

وأشار موسوفيتش الذي تولى تدريب المنتخب القطري بين 2004 و2007، إلى أن الحكومة القطرية دعمت الاستثمارات في مجال الرياضة.

وأضاف: "المنتخب القطري يلعب كرة عصرية، ونجاحاته تجعلني سعيدا للغاية".

وأشاد موسوفيتش بالمدرب الحالي لمنتخب قطر فيلكس سانشيز، وقال إنه "شاب يهتم بأدق التفاصيل".

وأعرب عن إعجابه بالميزات التي يحملها سانشيز.

وأشار موسوفيتش إلى عدم استقبال شباك "العنابي" أي هدف في 6 مباريات ضمن منافسات البطولة الآسيوية.

وأضاف: "أغلب لاعبي المنتخب القطري تدربوا لسنوات طويلة على يد سانشيز، وهو يعرف لاعبيه جيدا، وأعتقد أنه يجد فرصة اختيار الأشخاص المناسبين لفريقه".

وبين أن المنتخب القطري غيّر التوازنات في كأس آسيا، موضحا: "نعلم أنه في كأس آسيا (بالسابق)، تهزم منتخبات دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وإيران، نظيراتها العربية".

وأكمل: "لكن اليوم تغير هذا الوضع، فالمنتخب القطري كان محط الأنظار في منافسات كأس آسيا، وبالتأكيد لا ننسى أيضا الجودة العالية للمنتخب الياباني، لذا نستطيع القول إن أفضل منتخبين تأهلا إلى النهائي".

والجمعة، يحتضن ملعب "مدينة زايد" الرياضية بالإمارات، المواجهة الخامسة في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين الياباني والقطري.

وسيخوض المنتخبان الياباني والقطري المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات.

وسبق أن تواجه المنتخبان في 4 مباريات من قبل في كأس أمم آسيا، حيث حقق كلا المنتخبين الفوز في لقاء وحيد وتعادلا في مباراتين.

وتمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة في المواجهة الأولى التي جمعت بين المنتخبين بأمم آسيا عام 1988.

أما في النسخة التي أقيمت بلبنان عام 2000، فقد انتهت المواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها اللقاء الثالث بينهما عام 2007.

أما آخر المواجهات التي جمعت بين المنتخبين قاريا فكانت في أمم آسيا عام 2011 بقطر، حيث حسمها "الساموراي" لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين.