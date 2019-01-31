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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن الخطة السنوية للإعلانات الوظيفية كانت إجراءً سابقاً خاصاً بوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف الحكومية قبل تمكين الجهات الحكومية من الإعلان عن وظائفها.
وقال في رد على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً أصبحت الجهات الحكومية هي المخوَّلة بالإعلان عن وظائفها حسب احتياجها”.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخدمة_المدنية توضح: هذه الجهات مسؤولة عن #الإعلانات_الوظيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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