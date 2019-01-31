لبنان.. إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد 8 أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المُكلَّف سعد الحريري: نعتذر لكل اللبنانيين عن تأخير تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى «تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة أمام الحكومة الجديدة».

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في لبنان برينيل داهر كارديل، قالت إن تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية جديدة يُمكِّن لبنان من الاستفادة الكاملة من خارطة طريق الدعم الدولي.

جاء كلام كارديل بعد لقائها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي.

وقالت كارديل: “لقد تمنيت للرئيس الحريري النجاح في جهوده لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهذا أمر أساسي من أجل استقرار واستمرارية مؤسسات الدولة وتمكين لبنان من الاستفادة الكاملة من خارطة طريق الدعم الدولي، التي وُضِعَت خلال مؤتمرات روما وباريس وبروكسل العام الماضي”.

وأضافت” ناقشنا أيضًا تنفيذ لبنان لقرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 1701، وآمل أن تبقى الحكومة الجديدة ملتزمة بالوفاء بالتزامات لبنان الدولية، الأمم المتحدة ستواصل بشكل وثيق بالشراكة مع لبنان لدعم استقراره وسيادته وسلطته”.

وتابعت كارديل: “لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والزيارة كانت وداعية قبل انتهاء مهمتي كمنسق خاص للأمم المتحدة في لبنان”.

وقالت “لقد عبَّرتُ عن شكري العميق له وللبنان على الدعم الذي قدَّمه للعمل الذي قام به مكتبي خلال العام الماضي، ولكل الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة بلبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الأمن والسلام والتنمية والمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

يذكر أن أجواء إيجابية تسود لبنان، حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وكان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، قد أعاد التأكيد أمس الثلاثاء، أنّ هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبًا أو إيجابًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وكان رئيس اللبناني العماد ميشال عون كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، بعد تسميته من قبل 111 نائبًا في المشاورات النيابية الملزمة.