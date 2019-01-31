الملحقية تحذر.. #مطارات_أمريكية تلغي تأشيرات دراسية لطلاب سعوديين

صحيفة الخليج الالكترونية

ألغى عدد من المطارات في الولايات المتحدة بعض التأشيرات الدراسية لطلاب سعوديين بسبب تعاملات مع مواقع إلكترونية لحل الواجبات.

وحذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، الطلاب السعوديين من مخالفة قوانين الهجرة الأمريكية، مشيرة إلى أن التعامل مع المواقع الإلكترونية في حل الواجبات يعد أحد المخالفات للأنظمة.

وقالت الملحقية في تعميم تم توزيعه على المبتعثين السعوديين: إنه بناء على ما ورد من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية فإنه لوحظ إلغاء بعض التأشيرات الدراسية للطلاب في عدد من المطارات بسبب تعاملاتهم مع مواقع إلكترونية لحل الواجبات، والتي تعتبرها إدارة الهجرة مخالفة للأنظمة، وبناء عليه تمت إعادة هؤلاء الطلاب إلى المملكة.

وشددت الملحقية على الطلاب بضرورة التقيد بقوانين الهجرة الأمريكية وعدم التعامل مع تلك المواقع في حل الواجبات الدراسية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد انخفاضاً في عدد الطلاب الأجانب القادمين للدراسة في مختلف المجالات منذ عام 2017 وفقاً لتقارير أمريكية.