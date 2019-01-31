شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الخدمة المدنية» يوضح: هذه الجهات مسؤولة عن الإعلانات الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن الخطة السنوية للإعلانات الوظيفية كانت إجراءً سابقاً خاصاً بوزارة ⁧الخدمة المدنية⁩ للإعلان عن الوظائف الحكومية قبل تمكين الجهات الحكومية من الإعلان عن وظائفها.

وقال في رد على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر: “حالياً أصبحت الجهات الحكومية هي المخوَّلة بالإعلان عن وظائفها حسب احتياجها”.