شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ921 مخالفاً لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفرت المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من 1/1/ 1440 حتى 24 /5 /1440هـ عن ضبط 921 مخالفاً، لتواجدهم في مناطق الحدود البرية المحظورة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود، لافتاً إلى أن المتابعات الأمنية تأتي إنفاذاً لمهام قوات حرس الحدود في مراقبة المناطق الحدودية البرية والبحرية وحظر المرور أو التجول فيها، في كل من منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها، التي تشمل الشعبة، ورفحاء، والعويقيلة، وجديدة عرعر، وطريف، بالإضافة إلى قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأضاف أن المخالفين بينهم 816 مخالفاً سعودياً، و60 مخالفاً من القبائل النازحة و25 مخالفاً من الجنسية الكويتية، و8 مخالفين من الجنسية السورية، بالإضافة إلى 12 مخالفاً من جنسيات أخرى.

وأكد أنه تم تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحق جميع المخالفين المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة، وإحالة المطلوبين منهم في قضايا مختلفة للجهات المختصة بها.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم الأمنية بالمناطق الحدودية البرية والبحرية كافة، وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحقهم، مهيباً بالمواطنين والمقيمين للابتعاد عن المناطق الحدودية المحظورة التي تم تحديدها بسواتر أمنية ولوحات إرشادية.