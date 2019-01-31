صحف الإمارات: قطر تستخدم المال لإحياء دبلوماسيتها

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الصحف كشفت عن استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن عند نقطة تفتيش أمنية بين الضفة الغربية والقدس

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، رسالة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات بمناسبة زيارته المرتقبة للدولة، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في اليمن وفلسطين إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "قداسة البابا فرانسيس: زيارة الإمارات صفحة جديدة للتأكيد على الأخوة الإنسانية" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية أعرب عن سعادته لزيارة دولة الإمارات التي سيقوم بها في الثالث من فبراير الجاري.

جاء هذا في رسالة مصورة له بمناسبة زيارته للدولة حيث قدم الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته للمشاركة في لقاء "الأخوة الإنسانية"، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية. وأوضحت

جاء هذا في رسالة مصورة له بمناسبة زيارته للدولة حيث قدم الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته للمشاركة في لقاء "الأخوة الإنسانية"، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن البابا فرانسيس وصف دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهًا قداسته التحية للشعب الإماراتي قائلاً " أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد".

وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني ، وتحت عنوان "إسرائيل تعدم فتاة فلسطينية قرب القدس"، كشفت صحيفة "الخليج" عن استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، في حين اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، وسط تزايد وتيرة الهدم لمنشآت الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، بينما أصيب شاب بجروح، جراء دهسه من قبل مستوطن أثناء قيادته دراجته الهوائية في بلدة الفندق شرق قلقيلية.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت فتاة ممددة على الأرض على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس وعددا من أفراد جيش الاحتلال على مقربة منها، ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع مدينة القدس.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الفتاة حاولت تنفيذ هجوم بسكين عند نقطة تفتيش أمنية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وقال يورام هاليفي قائد شرطة القدس الاحتلالية إن الفتاة "أخرجت سكينا وحاولت طعن أفراد أمن عند نقطة تفتيش الزعيم وتم إطلاق النار عليها".



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم الإسهام أو التورط في "المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي"، فيما تدرس إسرائيل حظر منظمة العفو الدولية، بعد تقرير للمنظمة انتقد تعاون شركات سياحية مع الاستيطان، فيما استشهدت فلسطينية برصاص الاحتلال.

وتحت عنوان "النظام القطري يستخدم المال لإحياء وضعه الدبلوماسي المنهار"، كشفت "الاتحاد" أن صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أكدت أن الدوحة تسعى إلى إعادة ضبط نفسها على الساحة الإقليمية من خلال استخدام ثرواتها المالية، وإحياء وضعها الدبلوماسي المتدهور منذ نحو 18 شهراً، وخاصة بعد المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، مما جعلها تعيش في عزلة إقليمية ودبلوماسية.



وأوضحت في تقرير لها أنه في ضوء تجدد الثقة بدعم من "البترو دولار"، استقبلت الدوحة هذا الشهر عدداً من المسؤولين الساعين للحصول على المال، مشيرة في ذلك الإطار إلى عرض نظام الحمدين تقديم 500 مليون دولار إلى لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بيروت، بجانب استضافتها للمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، حيث أشارت الصحيفة إلى أن المال القطري لعب دوراً كبيراً في ذلك الإطار.

وحول الأوضاع في اليمن، أبرزت "البيان" إعلان التحالف العربي في اليمن، تدمير الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة.



وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان "إنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

فيما أشارت "الخليج" إلى تأكيد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن واشنطن والأمم المتحدة، تعملان على الحفاظ على سير اتفاق استوكهولم في الطريق الصحيح، مؤكداً أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بتنفيذ الاتفاق في الحديدة.

وقال إن التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وتحت عنوان "ترامب: استخباراتنا ساذجة في تقييمها للخطر الإيراني"، أفادت "الخليج" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم المخابرات الأمريكية بـ"السلبية والسذاجة" في التعامل مع الخطر الإيراني، مشيراً إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيساً، في حين أكد مدير المخابرات الوطنية أن إيران تواصل دعم الإرهاب عالمياً ومن المتوقع أن تزيد دعمها لميليشيات الحوثي في اليمن والجماعات الموالية لها في العراق.



وذكرت "البيان" أن ترامب قال عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء، "يبدو أن رجال المخابرات يتعاملون بسلبية وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم على خطأ، عندما أصبحت رئيساً، كانت إيران تخلق المشاكل في الشرق الأوسط وخارجه، ومنذ أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني تغير سلوكهم ولكن".