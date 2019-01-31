أسرة مدرسة "عمرو بن العاص" تطلق مبادرة "يا جيزة" لتجميل معالم المحافظة

تستمر أسرة مدرسة عمرو بن العاص في فاعليات وأنشطة مبادرة متميزة "يا جيزة" اليوم الخميس ٣١ يناير حيث حرص الطلاب علي الحضور بسعادة وحب .

برنامج اليوم تضمن " الرسم علي الجدران" وتم رسم لوحة عن معالم الجيزة وتلوين رسومات ولصقها وإزالة العبارات المسيئة، كما تم التعبير بذلك أيضا في ورشة عمل بقسم الصحافة وعمل مجلتين عن المبادرة.

وكان نشاط المكتبة عمل مجسمات ولوح معبرة عن المبادرة ثم شارك قسم الاقتصاد بعمل حلويات للطلبة، وقامت الطالبات بتصنيع زلابية وام علي وعمل سندوتشات لطلبة المعسكر.

وشارك قسم الوسائل التعليمية الطلاب في إعداد وسائل ومجلات ولوحات إرشادية وشرفت المدرسة بزيارة قيادات الإدارة لمشاركة الأعمال والمتابعة وفاء خدمات تربوية ا.حنان تربية اجتماعية، ا.ياسر عيد وسائل ا. منار متابعة، ا. طارق عرفة متابعة ا. عبير مختار علاقات عامة ا. اميمة ت جيزة مالي ا. احمد جبر مالي.

وقدمت قيادات الإدارة التهنئة للمدرسة بمناسبة الحصول علي المركز الأوائل علي مستوي الإدارة التعليمية في امتحانات الإعدادية وكذلك المركز الأول ضمن مدارس المديرية حيث حصل أربع طالبات علي الدرجات النهائية.

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