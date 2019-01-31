أكد الرئيس السوداني عمر البشير، التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كافة الإشكالات السياسية.. داعيا الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.

وقال البشير – خلال لقائه بالأحزاب والفعاليات السياسية بولاية “كسلا” اليوم الخميس – “إن الدولة أتاحت للأحزاب حق ممارسة عملها السياسي، بما فيهم الحزب الشيوعي، الذي تم فتح قاعة الصداقة الرئاسية له لإقامة مؤتمره العام”.

وشدد البشير على قدرة السودان بإمكانياته البشرية وموارده الطبيعية على مواجهة كافة التحديات، لافتا إلى أن السودان ظل تحت الحصار طيلة 21 عاماً.

وأوضح الرئيس السوداني أن مبادرة أهل “كسلا” لدعم القوات المسلحة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، كانت أول دعم شعبي يصل للجيش.. مشيداً بالمبادرات المجتمعية لمواطني الولاية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوداني يؤكد التزامه بالحوار كوسيلة لحل الإشكالات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.