رويترز: الإعلان عن حكومة لبنانية جديدة اليوم

ذكرت وكالة الأنباء “رويترز” أن شخصيات لبنانبة سياسة بارزة اتفقت فيما بينها على تشكيل حكومة لبنانية جديدة سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس.

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