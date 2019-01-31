الحريري يقدم تشكيلته الوزارية إلى الرئيس عون مساء الخميس

بيروت / الخليج 365

يعتزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري مساء الخميس، تقديم تشكيلته الوزارية إلى الرئيس ميشال عون.

وقال مصدر مطلع للأناضول فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحريري توجه فعلا إلى القصر الجمهوري في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، لعرض التشكيلة الحكومية.

وأضاف المصدر أن التشكيلة الجديدة التي تأتي بعد تعثر استمر نحو 8 أشهر، تضم 30 وزيرا يمثلون كافة القوى السياسية في البلاد.

وقبيل توجهه إلى القصر الجمهوري، قال الحريري إن "الحكومة المقبلة ستكون مرغمة على أخذ قرارات صعبة لتخفيض الموازنات، ولا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري".

جاء ذلك في حفل بمناسبة إطلاق "خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح"، في السراي (القصر) الحكومي ببيروت.

وبعد حل أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الدرزي، بعد انتخابات مايو / أيار 2018، تمسك "حزب الله" الشيعي بتمثيل حلفائه السنة بوزير في الحكومة، ما تسبب بإطالة التجاذبات.