الإطاحة بمواطنين أطلقا النار على أفراد دورية #أمن_الطرق في #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت الجهات الأمنية القبض على مُطلقي النار على أفراد دورية أمن الطرق بالقيرة في عسير.

وأضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه عند الساعة ١١:٤٥ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٣ تعرَّض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة بمنطقة عسير لإطلاق نار وأُصيب أحدهم بإصابة حرجة وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت، بتوفيق الله، عن القبض على شخصين سعوديي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان، وتم إيداعهما التوقيف لاستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة بذلك.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.