شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من جوجل لالتقاط أفضل «صور البورتريه» باستخدام الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصبح التقاط صور البورتريه من المميزات الشائعة في الهواتف الذكية مؤخراً، وذلك مع تقدم تقنيات الذكاء الصناعي AI، بالإضافة إلى وجود كاميرتين أو أكثر سواء على الجهة الأمامية أو الخلفية للهاتف؛ وهو الوضع الذي يتيح للمستخدمين التقاط صور البورتريه الاحترافية أو تطبيق تأثير البوكيه الذي يعزل جزءاً ما أو الوجه في الصور عن الخلفية.

وتعتبر هواتف جوجل بكسل من أفضل الهواتف الذكية التي توفر ميزة وضع البورتريه، أو إمكانية التقاط صور البورتريه الاحترافية، اعتماداً على قدرات جوجل الكبيرة في تقنيات الذكاء الصناعي AI، وفي الوقت التي لا تعتبر الميزة حصرياً على هواتف جوجل، حيث تتوفر في هواتف آيفون مثل آيفون Xs ماكس وغيرها وهواتف هواوي مثل ميت 20 برو وغيرها من الهواتف.

هذه نصائح جوجل لالتقاط أفضل صور البورتريه باستخدام كاميرا هاتفك:

اقترب أكثر: تقول جوجل إنه للحصول على أفضل صور البورتريه من خلال هاتفك، عليك أن تكون أقرب إلى الوجه أو الشيء المراد التركيز عليه، كلما قلت المسافة بين الوجه والكاميرا، كلما كانت الخلفية أكثر ضبابية أو احترافية، أو كلما كان عزل الخلفية أفضل.

زيادة المسافة بين الوجه أو الشيء المراد التركيز عليه والخلفية: كلما كان الوجه أو الشيء المراد التقاط صورة له في صور البورتريه أبعد عن الخلفية، كلما كان عزل الخلفية أفضل وكانت صور البورتريه أفضل.

اضغط للتركيز: تقول جوجل إنه للحصول على أفضل النتائج عند التقاط صور البورتريه باستخدام هاتفك، على المستخدم أن يضغط على الشاشة للتركيز على وجه الشخص أو الكائن، وهو ما يضبط التعرض، كما أنه مفيد جداً عند وجود ضوء قوي مثل ضوء الشمس أو النوافذ.

اجعل الوجه أو الكائن المراد تصويره في المقدمة: لالتقاط أفضل صور البورتريه، توصي جوجل بوضع أو جعل الوجه أو الكائن المراد تصويره في المقدمة أو بارزاً بشكل واضح؛ وذلك للحصول على عزل خلفية أفضل أو تطبيق أفضل لتأثير البوكيه.

تغيير المشهد أو زاوية التصوير: جرب زوايا تصوير مختلفة للحصول على زاوية فريدة للتصوير تضمن لك أفضل صور البورتريه، يمكن على سبيل المثال تجربة التقاط صورة من الأسفل أو حتى من الأعلى للحصول على لقطة مميزة.

تذكر دائماً قاعدة الثلث: توفر العديد من الهواتف إمكانية تطبيق خطوط أو مربعات على الشاشة لتسهيل التقاط أفضل الصور بما في ذلك أفضل صور البورتريه، وهي الطريقة التي تعتمد على تقسيم الشاشة إلى 6 مربعات 3×3، على أن يكون الوجه أو الكائن المراد التركيز عليه على طول أحد الخطوط أو في أحد تقاطعات هذه الخطوط.

اجعل الصورة بسيطة: لالتقاط أفضل صور البورتريه الناجحة، تنصح جوجل بالتخلي عن التفاصيل الكثيرة في الصورة التي يمكنها أن تنافس الوجه أو الكائن المراد التركيز عليها، أو التقاط صورة بورتريه له، تأكد من خلو الخلفية من الكثير من التفاصيل وبقائها بسيطة.

استخدام الخطوط: تقول جوجل إن أحد نصائحها المفضلة لالتقاط أفضل صور البورتريه هو الوقوف بجوار خطوط مثل خطوط مثل خطوط الطوب أو البلاط على الحوائط أو السلالم، حيث يمكن للخطوط تعزيز الإحساس بالعمق في الصور والتأكيد على موضوع الصورة الرئيسي.

الإضاءة هي كل شيء: أهم عنصر من عناصر التقاط صور أفضل هي الإضاءة الجيدة، وفي الوقت الذي لا يمكن للمستخدم دائماً التحكم في ظروف الإضاءة، تنصح جوجل بالعثور على أفضل ظروف للإضاءة مثل التصوير في المساحات المفتوحة، ويمكن للمستخدم العثور على إضاءة أفضل من خلال تغيير موقعه، أو اتجاه الكاميرا أو التقاط الصور في الظل، ويمكن الاعتماد على إضاءة الفلاش في هاتف أحد الأصدقاء لتوفير إضاءة أفضل لصور البورتريه.

ويمكنكم أيضاً تحسين تجربتكم في التقاط الصور من خلال العديد من الإكسسوارات للهواتف الذكية بما في ذلك أندرويد وآيفون، وذلك مثل حلقات الإضاءة التي تستخدم لتوفير إضاءة أفضل للوجه خصوصاً داخل المنزل وفي ظروف الإضاءة الضعيفة، هذا بالإضافة إلى العديد من الإكسسوارات الأخرى.