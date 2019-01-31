شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على سبب اختلاف قيمة العلاوة السنوية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال محمد الزارع، المهتم والمختص في شؤون التعليم، إن فروقات العلاوة السنوية تختلف على حسب مستوى المعلم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المعلم على المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ218 ريالاً، أما المستوى 2 فقيمتها 265 ريالاً، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالاً، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالاً، وأخيراً المستوى 6 بقيمة 433 ريالاً، موضحاً أن العلاوة يُحسم منها 9% للتقاعد، أما المُتبقي منها يُصرف مع الراتب.

يُشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أودعت، صباح أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات، في استجابة عاجلة لتوجيه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.