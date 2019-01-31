شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. «التعليم» ترفع بيانات الحاصلين على التدريب الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الساعات القادمة ستشهد رفع بيانات المعلمين الحاصلين على التدريب الصيفي على النظام.

وقال “العصيمي”: الزملاء المعلمون والمعلمات الحاصلون على التدريب الصيفي من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي رفع بياناتهم على النظام خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: في حالة وجود أي ملاحظة حول ذلك يمكن التواصل على الإيميل التالي الخاص بالمركز [email protected]

وكانت وزارة التعليم قد أدرجت للمرة الأولى البرامج التدريبية الصيفية ضمن عناصر المفاضلة بين المعلمين المتقدمين لحركة النقل الخارجي على الرغبة الأولى والرغبات من (2 – 20)، ورصدت لها 10 درجات بالموازاة في الدرجة مع من حصل على جائزة التميز للتعليم على مستوى الوزارة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، وكذلك من يعمل قائد مدرسة حتى موعد إغلاق النظام.

ونصت الفقرة “7” من عناصر المفاضلة على “من حصل على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لحضور برامجها الصيفية المنفذة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، بينما خصصت الوزارة 30 درجة لعدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 1439/05/04 حتى تاريخ 1440/04/20هـ، وتتساوى عناصر المفاضلة “المعدل التراكمي”، و”عام التخرج”، و”درجة الأداء الوظيفي للعام السابق” بـ20 درجة.

وتتم مفاضلة المتقدمين على الرغبة الأولى وفق سنة التقديم، وفي حالة التشابه في سنة التقديم تتم المفاضلة وفق تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر والسنة مطروحاً منها أيام الغياب بدون عذر.

وفِي حالة التشابه فيما سبق تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان بحيث يتم حساب عدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 1439/05/04 حتى تاريخ 1440/04/20، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق، ومن يعمل قائد مدرسة حتى موعد إغلاق النظام، وكذلك من حصل على جائزة التميز للتعليم على مستوى الوزارة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، وأخيراً البرامج التدريبية الصيفية.

وفِي حالة التشابه فيما سبق؛ تتم مفاضلة المعلمين وفق “تاريخ المباشرة باليوم، ثم المعدل التراكمي، ثم عام التخرج، ثم الأداء الوظيفي السابق”.