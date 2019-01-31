شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه جازان» تكشف حقيقة تأثر سد «وساع» بالفيضانات والتسربات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن سد وساع صمم ليتحمل وصول المياه إلى المفيض وفيضان السد، ولا يؤثر على سلامة وثبات جسم السد”.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن السد أنشئ لغرض الشرب ورفع منسوب مياه الآبار، وأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تقوم بمتابعة السدود كافة، ومراقبة أوضاعها بأحدث أجهزة الرصد والمعاينة الدائمة”.

جاء ذلك رداً من مياه جازان، على ما تم تداوله بشأن تأثر سد وساع بفيضانات المياه المتكرر، وظهور تسربات على جانبي السد؛ الأمر الذي يشكل خطورة على سكان القرى والبلدات المجاورة.