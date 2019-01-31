أنور قرقاش: اللقاء السداسى مبادرة لتفعيل التعاون العربى تجاه أزمات المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، اليوم الخميس، الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، فى مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت الأردنية، الذى شارك فيه وزير الخارجية سامح شكرى.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، "اللقاء العربى السداسى فى الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية فى تفعيل التعاون العربى حيال أزمات المنطقة، استقرار العالم العربى مسؤولية عربية بامتياز والتنسيق ضرورى فى ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة.. وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار".



تدوينة أنور قرقاش

وانتهى، قبل قليل، الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، والذى عقد فى منطقة البحر الميت الأردنية، الذى شارك فى أعماله وزير الخارجية سامح شكرى، حيث ناقش الاجتماع الوزارى التشاورى عدد من القضايا الإقليمية، والذى تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت، بمشاركة وزراء خارجية عدد الأردن والسعودية والامارات والبحرين والكويت.

واستقبل الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، أمس الأربعاء، سامح شكرى وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من الملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، بحضور وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية الدول الـ6، فى شأن عدد من القضايا الإقليمية وتطوراتها.