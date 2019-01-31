شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بضرورة التصدي لوقف تنفيذ "القطار الهوائي" التهويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، مواصلة إسرائيل ، انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية، والتي جاء آخرها مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة ليربط القدس الغربية بحائط البراق هدفه السيطرة الإسرائيلية على المدينة القديمة، وعلى أرض المدينة المقدسة وتحتها بالحفريات والأنفاق .

وحذر السفير أبوعلي في تصريح صحفي له اليوم الخميس، من هذه التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، مطالبا بضرورة التصدي لها، خصوصا وأن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) تضخ المليارات الآن لتغيير معالم القدس العربية من خلال الحفريات والأنفاق وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات، إضافة إلى بناء الكنس والحدائق التلمودية لتغيير الواقع التاريخي في القدس.

وطالب الأمين العام المساعد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الإنساني، ويهدد أهم معالم القدس التاريخية الحضارية الإسلامية و المسيحية من خلال إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في غياب المحاسبة والمسائلة.