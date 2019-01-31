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© REUTERS / AZIZ TAHER
وأكد الحريري إنه "لن يكون هناك أي تمويل في الحكومة المقبلة يتعلق بأزمة النازحين"، وقال في كلمه له اليوم الخميس إن "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الكلمة أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الحكومة اللبنانية خلال ساعات... والحريري: لا تمويل لأزمة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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