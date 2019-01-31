تأكيد لبناني على مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

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وأكد المسؤول الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

بدوره أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال، وأن القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جزائيا ومالياً، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة.

وأبلغ عون بيلينغسلي، أن لبنان أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الأموال.

وسلم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بيلينغسلي تقريراً عن أبرز الإنجازات التي حققها لبنان في مجالي مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال منذ تولي الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة.

ثم زار بيلينغسلي رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري في بيت الوسط، وجرى عرض الأوضاع المحلية والإقليمية، وجهود لبنان في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.