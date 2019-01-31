أول تعليق لأمير قطر على فوز بلاده التاريخي على الإمارات

وقدم المنتخب القطري أمسية كروية رائعة أمس الأول، الثلاثاء، اقتنص بها عدة ألقاب فهو المنتخب الآسيوي الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى وصل للنهائي وهو المنتخب الذي فاز في بطولة آسيا ست مباريات متتالية، فضلا عن معادلة مهاجمه المعز علي رقم الهداف الإيراني علي دائي، ليصبح القطري أقرب إلى تحطيم الرقم إذ يحتاج هدفا واحدا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في نهائي البطولة، غدا الجمعة 1 فبراير/ شباط.



وقال أمير قطر في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "قطر تعيش هذه الأيام فرحة بسبب بلوغ منتخب قطر لكرة القدم الدور النهائي في بطولة كأس آسيا".

وتمر العلاقات "القطرية الإماراتية" بتوتر شديد منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.