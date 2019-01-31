من قلب البحر... نتنياهو: من هنا سيخرج أنبوب غاز ليربطنا بجيراننا العرب

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، تغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه دشن اليوم الجزء الأسفل لمنشأة صناعة الغاز "ليفياتان" في قلب البحر المتوسط.

وخلال زيارته لموقع المنشآة البترولية في قلب البحر المتوسط، أوضح نتنياهو أن الغاز الطبيعي يشكل مقوما حيويا في قوة بلاده الاستراتيجية والطاقوية والاقتصادية والدبلوماسية.

وقال نتنياهو: "سنحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة، وسيخرج من هنا أنبوب غاز سيربطنا بسوق الغاز بأوروبا، وهو سيصل أيضا إلى جيراننا العرب".

وخلص نتنياهو إلى القول: "ثلثان من كل شيكل سيخرج من البحر سيصلان مباشرة إلى خزينة الدولة، فيدور هنا الحديث عن مئات الملايين من الشواكل، التي ستخدمنا في التعليم وفي الرفاهية وفي احتياجات ضرورية أخرى للدولة وللمواطنين الإسرائيليين".

ووقع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في ديسمبر/كانون الأول 2018، مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المعروف بـ " ايست ميد"، والذي يتم بموجبه نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويشمل المشروع إقامة أنبوب بحري بطول 1300 كيلو متر من حقل الغاز شرقي البحر المتوسط حتى جنوب اليونان، وكذلك أنبوب بري بطول 600 كيلو متر باتجاه غرب اليونان، بحيث يرتبط بأنابيب قائمة من أجل نقل الغاز إلى إيطاليا أيضا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم نقل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.