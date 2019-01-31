وفد من المخابرات المصرية يصل غزة

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة.
وأفادت مراسلة وكالة الخليج 365، أن الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، وصل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات من حركة "حماس".
ومنذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.
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