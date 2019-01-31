شكرا لقرائتكم خبر عن «رسالة خبيثة» تكبد العالم خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذَّر تقرير بريطاني المستخدمين والشركات من هجوم إلكتروني عبر إيميلات خبيثة، تنذر بخسائر اقتصادية عالمية تتراوح بين 85 – 193 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي أعدته سوق «لويدز أوف لندن» للتأمين وشركة «إيه.أو.إن»، أن الهجوم سيبتز أصحاب الأعمال إلكترونياً.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات التي سيدفعها قطاع التأمين في مثل هذا السيناريو، يقدر بـ10 – 27 مليار دولار، مقللاً من مخاطره على الشرق الأوسط، بينما سيطال الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها خدمات أمريكية وأوروبية؛ إذ ستكون أكثر عرضة لخسائر أعلى بشكل مباشر.

ويسلط التقرير الضوء على الهجمات الإلكترونية منذ انتشار فيروس في أوكرانيا أدى إلى فوضى في أنحاء العالم عام 2017، وأصاب آلاف أجهزة الكمبيوتر بالشلل وعطل موانئ من مومباي إلى لوس أنجلوس.

وتنبه الحكومات بشكل متزايد من المخاطر التي توجه الشركات الخاصة من مثل هذه الهجمات سواء نفذتها حكومات أجنبية أو مجرمون لهم دوافع مالية.