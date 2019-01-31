شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 676 مركبة من نوع فورد ولينكون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، استدعاء 676 مركبة من نوع فورد “Expedition” ولينكون “Navigator”

2018. وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في دعامة مقعد الصف الثاني قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.

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