انت الان تتابع تعيين لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين الأممين باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في الوقت الذي لا تزال جماعة الحوثيين تشكل تهديدا على الفريق الأممي الذي يسعى إلى إنهاء الصراع ورفع المعانة عن الشعب، إلا أن مجلس الأمن أخذ على عاتقه إيجاد مراقب أممي جديد لوقف إطلاق نار بديلا لباتريك كاميرت، خصوصا بعد أن استهدفت الميليشيا اجتماعا بين الفريق الأممي المكلف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالسويد، والحكومة الشرعية في العاصمة "صنعاء"، بصواريخ باليستية وقعت بمحيط المقر. أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد رئيسا لبعثة المراقبين الأمميّين في اليمن بدلا من الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت.

وذكرت مصادر، أنه لم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقترحه فى وقت سابق، بحسب وكالة فرانس برس.وأضافت أنه استناداً إلى دبلوماسيّين، كانت علاقات كمارت متوتّرة مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث،