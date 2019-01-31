الان تتابع جامعة شقراء تستضيف لقاء لعمداء القبول والتسجيل في الجامعات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تستضيف جامعة شقراء، اللقاء الثالث والعشرون لعمداء القبول والتسجيل في الجامعات السـعودية، الذي تنظـمه عمادة القـبول والتسجيل بجامعة شقراء يوم الأربعاء القادم 1 جمادى الثاني 1440هـ، بحضور مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

يتضمن اللقاء مشاركة عمداء القبول والتسجيل في عدد من ورش العمل لأفضل الممارسات والخبرات والتجارب، وسيشهد اللقاء العديد من الجلسات وحلقات النقاش، بهدف تنسيق الجهود، واستعراض أحدث الخدمات التي تم تطويرها في كل جامعة تسهيلًا وتجويدًا للخدمات المقدمة لجميع المستفيدين، ولضمان أن تكون كافة الإجراءات وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن سعد اليحيى، أن هذا اللقاء يسهم في دفع عجلة التقدم لمنظومة الجامعات السعودية، مؤكدا أن عقد هذا الملتقى باستضافة جامعة شقراء لمناقشة أهم المستجدات في عملية القبول والتسجيل بالجامعات السعودية الحكومية، وتبادل ودراسة التجارب والأفكار المشتركة في مجال القبول والتسجيل، والتنسيق بين الجامعات، للخروج بتوصيات تسهم في تجويد إجراءات القبول والتسجيل لدى الجامعات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيتضمن اللقاء مشاركة من قيادات بوزارة التعليم، والمركز الوطني للقياس والتقويم وغيرهم، وتأمل عمادة القبول والتسجيل أن يكون لهذا اللقاء أثر إيجابي في مسيرة التطوير في الجامعات السعودية.