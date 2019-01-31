دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع iFixit تؤكد على أن تكلفة معدات تغيير بطارية هواتف iPhone بقيمة 30 دولار تقريباً خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة iFixit المتخصصة في توفير معدات إصلاح الأجهزة الذكية، على أن المعدات الخاصة بتغيير بطارية هواتف الأيفون ستتوفر بقيمة 30 دولار تقريباً حتى نهاية 2019.

توفر شركة iFixit المعدات الخاصة بإصلاح الأجهزة الذكية، واليوم أكدت رسمياً أنها ستستمر في بيع المعدات الخاصة بتغيير بطارية هواتف الأيفون بسعر 29.99 دولار خلال 2019، وهو السعر الرسمي الذي حدد من شركة ابل للعدة في 2018 أيضاً.

وقد أشارت iFixit أن تكلفة تغيير بطارية هواتف الأيفون في متاجر ابل تتراوح الآن بين 49 إلى 79 دولار، بينما تقدم iFixit المعدات التي تحتاجها لتغيير البطارية بشكل كامل والتي تشمل البطارية، ومقبض الشفط، إلى حانب الملقط بسعر أقل.

كما تؤكد iFixit أن الشركة توفر المعدات الخاصة بهواتف iPhone 4S وصولاً إلى هواتف iPhone 8 Plus، حيث تأتي المعدات الخاصة بهاتف iPhone 4S بأقل تكلفة تصل إلى 17 دولار تقريباً.

من ناحية أخرى قامت شركة ابل بخفض سعر تغيير البطارية في الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بقيمة 50 دولار فقط، وذلك خلال عام 2017 بعد تباطؤ مبيعات هذه الإصدارات، ومن ثم قامت شركة ابل بضبط تسعير تغيير وإصلاح البطاريات، إلا أن هذا أثر بالسلب على مبيعات الهواتف الجديدة، حيث فضل الكثير من المستخدمين الإستفادة من عرض الخصم على إصلاح الإصدارات القديمة كبديل لشراء إصدار جديد بسعر أعلى من هواتف الأيفون.

يذكر أن هواتف الأيفون تدعم المستخدمين غالباً بعمر أطول مما يدفع الكثير من المستخدمين إختيار إصلاح الإصدارات القديمة من الهواتف، لكن هل تفضل تغيير البطارية بنفسك في هاتف الأيفون كبديل لإنفاق سعر أكبر في متجر ابل، بشكل خاص إذا رفضت متاجر خدمة ابل إصلاح الهاتف في حالة إصلاحه عبر طرف أخر؟.

المصدر

هذا الموضوع iFixit تؤكد على أن تكلفة معدات تغيير بطارية هواتف iPhone بقيمة 30 دولار تقريباً خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.