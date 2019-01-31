جريمة مروِّعة.. مريض نفسي ينحر طفلاً في "الشيبية" بالمدينة.. والجهات الأمنية تباشر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تباشر الجهات الأمنية في المدينة المنورة جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها طفل، لم يتجاوز الثامنة من عمره؛ إذ قام الجاني بنحره بالسكين أمام أحد المقاهي على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ وتم تطويق الموقع لاستكمال الإجراءات الأمنية.

وذكرت مصادر أن الجاني هو والد الطفل، فيما نفت مصادر أخرى ذلك مؤكدة أن الجاني مواطن يعاني مرضًا نفسيًّا.

ومن المتوقع أن تُصدر الجهات الأمنية بيانًا، توضح به ملابسات الحادثة.

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وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات عدة مساء أمس من مواطنين، يفيدون بأنهم أثناء جلوسهم في مقهى بحي التلال شاهدوا شخصًا كبيرًا في السن، يتجه نحو شاب، ثم قام بنحره بسكين من الخلف.

وبيَّنت المصادر أن دوريات الأمن باشرت الحادثة، وتبيَّن أن المجني عليه سعودي الجنسية، وأن القاتل والده، وجرى التحفظ عليه.

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