دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «عاجل» تنفرد بنشر تفاصيل جريمة نحر طفل في المدينة المنورة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، تفاصيل مأساوية في حادثة نحر طفل يبلغ من العمر «7» سنوات على يد مجهول -ترجح المصادر أنه والده- في حي شوران بالمدينة المنورة .

وأوضحت مصادر مقربة للطفل، أن الطفل «زكريا» يسكن في قرية ‏«الشعبة» بالأحساء، وقدم مع عائلته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وبينما كان الطفل يسير مع والدته؛ تهجم شخص -في العقد الرابع من العمر- على الطفل مستخدمًا قطعة زجاج أودت بحياته فورًا.

وأشارت المصادر إلى أن والدة الطفل تعرضت لإغماء من هول الصدمة، وجرى نقلها للمستشفى، فيما استمر الجاني بالتهجم ومقاومة رجال الأمن قبل الإطاحة به.

وقالت مصادر أخرى لـ«عاجل»، إن الدوريات الأمنية تلقت مساء أمس، بلاغات من مواطنين كانوا متواجدين في أحد المقاهي وشاهدوا شخصًا كبيرًا في السن يتجه نحو الصبي ومن ثم قام بنحره بسكين من الخلف، وقد باشرت دوريات الأمن الحادثة، واتضح أن المجني عليه سعودي الجنسية وأن القاتل هو والده، وقد ‏جرى التحفظ عليه وتسليم الحادثة إلى القسم الجنائي.

ومن المتوقع أن تصدر شرطة المدينة المنورة بيانًا تفصيليًا بالحادثة يقطع الشك باليقين حيال هوية الجاني وما إذا كان والد الطفل أم شخصًا غيره.