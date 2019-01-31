- 1/2
- 2/2
كشفت مصادر لـ«عاجل»، تفاصيل مأساوية في حادثة نحر طفل يبلغ من العمر «7» سنوات على يد مجهول -ترجح المصادر أنه والده- في حي شوران بالمدينة المنورة .
وأوضحت مصادر مقربة للطفل، أن الطفل «زكريا» يسكن في قرية «الشعبة» بالأحساء، وقدم مع عائلته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وبينما كان الطفل يسير مع والدته؛ تهجم شخص -في العقد الرابع من العمر- على الطفل مستخدمًا قطعة زجاج أودت بحياته فورًا.
وأشارت المصادر إلى أن والدة الطفل تعرضت لإغماء من هول الصدمة، وجرى نقلها للمستشفى، فيما استمر الجاني بالتهجم ومقاومة رجال الأمن قبل الإطاحة به.
وقالت مصادر أخرى لـ«عاجل»، إن الدوريات الأمنية تلقت مساء أمس، بلاغات من مواطنين كانوا متواجدين في أحد المقاهي وشاهدوا شخصًا كبيرًا في السن يتجه نحو الصبي ومن ثم قام بنحره بسكين من الخلف، وقد باشرت دوريات الأمن الحادثة، واتضح أن المجني عليه سعودي الجنسية وأن القاتل هو والده، وقد جرى التحفظ عليه وتسليم الحادثة إلى القسم الجنائي.
ومن المتوقع أن تصدر شرطة المدينة المنورة بيانًا تفصيليًا بالحادثة يقطع الشك باليقين حيال هوية الجاني وما إذا كان والد الطفل أم شخصًا غيره.
كانت هذه تفاصيل خبر «عاجل» تنفرد بنشر تفاصيل جريمة نحر طفل في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.