شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ربطها بـ «البصمة».. كيف عادت تجارة شرائح الاتصال المخالفة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف تحقيق استقصائي عن قيام عدد من المحلات في مجمعات الاتصالات، ببيع شرائح اتصال مسبقة الدفع مجهولة، على الرغم من ربط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحصول على الشرائح بالبصمة.

وبحسب صحيفة “الوطن” فإن تجارة شرائح الاتصالات عادت إلى الأسواق مجدداً بعد 3 سنوات من اختفائها، حيث باتت تباع شرائح المشغلين الثلاثة للاتصالات المتنقلة في المملكة، علناً بالأسواق بدون بصمة.

وكشف التحقيق أن الشرائح تباع بأسعار مختلفة، ودون طلب أي وثائق ثبوتية أو تسجيل البصمة للعميل، مشيراً إلى أن هذه الشرائح تكون منشطة بأسماء أشخاص آخرين أو مقيمين غادروا المملكة نهائياً، أو عاملات منزليات، أو بأسماء مؤسسات.

وأبان عددٌ من العاملين في بيع هذه الشرائح أنهم يشترونها من أشخاص يصفون أنفسهم بأنهم مندوبو مبيعات، ولديهم كميات كبيرة من هذه الشرائح المسجلة بأسماء وبصمات أشخاص آخرين.