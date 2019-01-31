شكرا لقرائتكم خبر عن عامل ينام على الرصيف بلا مأوى في «عرعر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - راضي العنزي:
تلقى قطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بلاغاً بوجود عامل بلا مأوى نائماً على أحد الأرصفة بمنطقة عرعر.
وعلى الفور وبتوجيه من مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية، خالد الحماد، انتقل قسم التفتيش إلى موقع البلاغ، وتبين صحته بوجود عامل ينام على الرصيف بلا مأوى.
تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المعنية واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة لمثل تلك الحالات.
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