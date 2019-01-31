شكرا لقرائتكم خبر عن الهنوف هليل.. تعرف على "ترمومتر السعادة" الجديد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى الإمارات، وبعد أكثر من عامين على تعيين وزيرة للسعادة فى ذلك البلد الخليجى، وامتدادا لسياسات التطوير والانفتاح التى تنتهجها السعودية وفق رؤية الأمير الشاب، ولى العهد محمد بن سلمان، بغرض إضفاء السعادة على المواطنين، أصبحت الهنوف سليمان هليل أول فتاة سعودية مختصة فى رصد سعادة المواطنين، وتحليل الجودة أثناء تقديم الخدمات البلدية بعد تعيينها مديرة لوحدة جودة خدمة العميل فى مركز السعادة التابع لأمانة حائل.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، قد دشن، مركز السعادة بأمانة حائل، والذى يعد الأول من نوعه فى المملكة، الذى يقدم العديد من المبادرات التى تستهدف راحة وخدمة المواطنين، ويشمل المركز، وحدة المجتمع وبرنامج خدماتى، ووحدة الإبداع والتميز البلدى ووحدة خدمات العملاء، ووحدة رضا المستفيد، ووحدة جودة خدمة العميل.

وأصبحت الهنوف أيضا أول عنصر نسائى ضمن فريق رجالى مكون من 11 فردا، بحسب مديرة وحدة جودة خدمة العميل فى مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل.

وستعمل الهنوف وفريقها على تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين فى 10 خدمات رئيسية تندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، فى مجالات: النظافة والطرق والحدائق والسيول والأمطار والمرافق والإصحاح البيئى والإنارة والمنظور البصرى والتجهيز وصدى الخدمات.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام السعودية، فأن المهمة الأساسية لفريق السعادة السعودى هى "إسعاد العملاء من المواطنين والمقيمين من خلال تقديم أفضل تجربة تعامل لهم".

وتحت شعار "نلتزم بإسعادك"، سيشرع الموظفون بتقديم الخدمات وهم "يتحلون بسمات الترحيب عبر الابتسام" لإعطاء العملاء انطباعا أوليا متميزا، فضلا عن الاحترام واللباقة والإنصات الجيد والمهنية والمبادرة بتقديم العون.

يذكر أن وزارة الاتصالات السعودية، استحدثت منصبا جديدا بتعيين موظف تحت اسم "أخصائى سعادة الموظفين"، تقتصر مهامه على نشر "الابتسامة الصادقة" بين الموظفين، لتصبح الوزارة "أول جهة حكومية سعودية تبادر بتطبيق مفهوم السعادة المؤسساتية، فيما يعد مركز حائل أول جهة حكومية لبحث "سعادة المواطنين".