كاسر الرقم القياسي للغطس... أحمد جبر في روسيا تحت الجليد

وقام الغطاس يوم أمس لأول مرة في حياته بالغوص تحت الجليد بمساعدة غواصين روس.

© Sputnik . Anton Denisov الغطاس المصري العالمي أحمد جبر يسجل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

وفي 18 أيلول / سبتمبر 2014، تمكن جبر من دخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، حين حطم الرقم القياسي العالمي في الغطس إلى أبعد مدى يصل إليه إنسان غطسا، فبقي 13 ساعة و50 دقيقة في الماء الذي نزل إليه في يوم، وخرج منه في اليوم التالي.

© Sputnik . Anton Denisov الغطاس المصري العالمي أحمد جبر يسجل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

ووصل أحمد جبر، وهو ضابط متقاعد في الجيش المصري، إلى 332.35 متر في منطقة مائية عمقها 650 مترا بالبحر الأحمر، متخطياً رقم الجنوب إفريقي من أصل برتغالي، نونو غوميز، الغطاس الذي تربع على عرش الغوص برقم عالمي بلغ 318.25 متر واحتكره منذ 2005 وحتى 2014.

© Sputnik . Anton Denisov الغطاس المصري العالمي أحمد جبر يسجل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

يذكر أن عدة أشخاص قاموا بمحاولات كسر الرقم القياسي والغوص إلى عمق 240 متر إلا أن العديد منهم لقي حتفه.

© Sputnik . Anton Denisov الغطاس المصري العالمي أحمد جبر يسجل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

ويعد معرض موسكو للغوص أكبر معرض في روسيا وأوروبا الشرقية، ويضم ممثلين عن وزارات السياحة من المكسيك وجمهورية الدومينيكان وجزر المالديف وإندونيسيا والفلبين ومصر وقبرص و 27 دولة أخرى.